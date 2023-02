(CNN/CNN Chile) — Vuelve la serie que tantos aman: la tercera temporada de “Ted Lasso” se estrenará el miércoles 15 de marzo, según se anunció este martes.

Con esta fecha de lanzamiento, “‘Ted Lasso’ es la primera serie de Apple TV+ que se estrena a mitad de semana”, afirma un comunicado de prensa de la serie.

La comedia, protagonizada por Jason Sudeikis en el papel de un entrenador estadounidense de un equipo de fútbol británico, regresa con una trama en la que “el recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo cuando las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan como último de la Premier League“.

Este martes también se publicó un tráiler de la nueva temporada, ambientado con la canción “I Still Believe” de Frank Turner.

La serie, aclamada por la crítica, ha ganado varios premios Emmy a la mejor serie de comedia y al mejor actor principal en una serie de comedia para Sudeikis. En la entrega de 2022 tenía 20 nominaciones. La producción cuenta con una calificación de 98% en la página Rotten Tomatoes.

Time to believe. New season kicks off 3.15.23 pic.twitter.com/MyYRDBVX6C

— AFC Richmond (@AFCRichmond) February 14, 2023