(CNN) – Taylor Swift ha entregado otro regalo rojo.

La ganadora del Grammy lanzó el lunes el video musical de I Bet You Think About Me, una canción recién lanzada de su álbum Red (Taylor’s Version).

El video de seis minutos está dirigido por la amiga de Swift Blake Lively y lo protagoniza al actor Miles Teller.

Algunos fanáticos de Swift están especulando que el último sencillo también podría ser sobre su ex novio Jake Gyllenhaal .

“Te reíste de mis sueños, pusiste los ojos en blanco ante mis bromas / Sr. Superior pensando / ¿Tienes todo el espacio que necesitas? / No necesito ser tu psiquiatra para saber que nunca serás feliz / Y apuesto a que piensas en mí “, canta Swift en la pista.

Revisa a continuación el videoclip oficial I Bet You Think About Me