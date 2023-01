A poco más de tres meses del lanzamiento de su galardoneado disco Midnights, Taylor Swift la madrugada del viernes Taylor Swift presentó a sus fans el video musical de su tercer sencillo, Lavender Haze.

La canción, que narra una historia de amor en la que no importan los chismes ni habladurías del resto, la cantante de 33 años se baña en agua morada, sopla humo del mismo color y gatea entre plantas de lavanda.

Junto a ella, quien protagoniza el cortometraje y toma el papel de su interés romántico es un hombre moreno. Este es retratado por la cámara durmiendo semidesnudo, y abrazando y bailando con Swift en medio de una fiesta llena de gente.

Su nombre es Laith Ashley de la Cruz. Es un modelo y actor transgénero que ya cuenta con diversas apariciones en programas como RuPaul’s Drag Race y Pose.

En Instagram, Ashley escribió: “Gracias @taylorswift por permitirme jugar un pequeño papel en tu historia”. Y continuó: “Gracias por ser una aliada. La representación importa“.

Tras ser consultado por el medio ELLE respecto a cómo se había concertado su aparición en el video -que ya lleva casi 10 millones de reproducciones-, confesó que, en un inicio, creyó que era una jugarreta.

La propia cantante fue quien lo eligió. “Pensaba que era una broma. Ella no sabe quién soy. ¿Por qué me elegiría para estar en su vídeo musical? Mi representante me dijo: ‘No, esto es real, esto es serio’. Estaba muy nervioso, obviamente no sabía qué esperar de algo así”.

Respecto a su preparación para la actuación, señaló que “mientras estábamos en la cama, esperando a que nos llamaran, me explicó cuál sería mi papel. Me hizo sentir incluido, al igual que todos los que formaban parte de la fiesta”.

Al ser consultado si acabó averiguando o no por qué fue elegido, dijo “no, y quería preguntárselo, pero no quería sobrepasar los límites. Si quiere decírmelo más tarde, lo hará. Curiosamente, la volví a ver con otros intereses masculinos en vídeos anteriores y me daba miedo tocarla. Sé que estamos actuando, pero siempre digo que es un impulso masculino trans de ser más considerado con el cuerpo de una mujer y sus límites. Así que estaba nervioso y torpe y sonriendo”, agregó.