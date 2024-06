La aparente respuesta de Taylor Swift a polémicos dichos de Dave Grohl sugiriendo que ella no toca en vivo

Taylor Swift parece haber respondido al vocalista y líder de Foo Fighters, Dave Grohl, quien lanzó un irónico comentario aludiendo a la intérprete de Shake It Off.

Durante un concierto realizado este sábado en el London Stadium, el ex Nirvana comentó que simultáneamente se estaba llevando a cabo el show de Taylor Swift en Wembley. Ante las pifias de algunos espectadores, Grohl dijo: “Te lo digo, hombre, no quieres sufrir la ira de Taylor Swift”.

Antes de retomar la música, el cantante lanzó una declaración que causó el descontento de los swifties: “Nos gusta llamar a nuestra gira ‘Errors Tour’ (‘Gira de los errores’). Hemos tenido varias eras y también unos cuantos errores. Solo un par. Pero eso es porque realmente tocamos en vivo. ¿Saben? Solo digo. A ustedes les gusta la música rock ‘n’ roll cruda y en vivo, ¿verdad? Vinieron al maldito lugar correcto”.

Anteriormente, Dave Grohl contó que Swift lo “salvó” durante una fiesta de Paul McCartney en la que le pidieron tocar el piano. “Yo estaba como, ‘no toco el piano, no sé lo que hacer’. Había guitarras, pero eran todas para zurdos… Era como una pesadilla”. Entonces Swift se puso al piano a tocar Best of You, de Foo Fighters.

Ahora algunos interpretan su declaración sobre el escenario como una reacción a los comentarios que recibió su hija Violet por criticar los viajes en jet privado de Taylor.

Sin mencionar ni a Dave Grohl ni sus dichos, Swift comenzó su concierto en Londres con el siguiente mensaje:

“Cada uno de los miembros de mi banda, cada uno de nuestro equipo, mi banda que tocará en vivo para ustedes durante tres horas y media esta noche, se merecen esto”.

Aunque no es una respuesta directa al líder de Foo Fighters, algunos lo tomaron como un posible guiño.

