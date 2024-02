Taylor Swift anunció su onceavo álbum de estudio: The Tortured Poets Department.

Para sus fans, apodados swifties, esto también implica el comienzo de una nueva era.

La cantautora dio a conocer la sorpresa durante los premios GRAMMY 2024, justo después de obtener su primer galardón de la noche y el número 13 de toda su trayectoria artística.

Este llegó en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop con Midnights, lanzado en 2022.

All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 5, 2024