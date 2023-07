(CNN) – Taylor Swift está rompiendo récords al hacer récords. La superestrella ahora ha batido el récord de la mayoría de los álbumes No. 1 de una artista femenina, según Billboard.

Al lograr su 12º No. 1 con Speak Now (Taylor’s Version), Swift superó a la ex poseedora del récord Barbra Streisand, que tenía 11.

Y esa no es la única historia que está haciendo Swift.

Ahora también es la primera artista viva en casi 60 años con cuatro álbumes simultáneos en el top 10, al mismo tiempo que se convierte en la primera mujer y solista viva en tener 11 álbumes simultáneamente en la lista Billboard 200.

Y mientras canta “Señor, ¿qué será de mí / Una vez que haya perdido mi novedad?”, en la canción Nothing New, no parece que eso deba ser una preocupación para Swift.

Swift actualmente está llenando estadios con su última gira, “The Eras Tour”, y continúa deleitando a los Swifties como se conoce a sus fanáticos inncondicionales.