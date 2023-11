Swifties alrededor de todo el mundo celebran el especial regalo que les dio su ídola, Taylor Swift, tras obtener el título de Artista Top Global de Spotify durante 2023.

La cantante estadounidense sacó de las sombras una canción desconocida para los oyentes casuales, pero favorita de los fans más devotos: You’re Losing Me.

Escrita por Swift y su productor y amigo personal Jack Antonoff, pese a que fue lanzada el 26 de mayo de este año, sólo lo hizo como un bonus track exclusivo de su disco la Late Night Edition de su disco Midnights.

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023