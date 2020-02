Taylor Swift está irreconocible en The Man, el más reciente sencillo de su séptimo álbum, Lover, donde literalmente es el hombre del videoclip.

El video, al igual que la canción, es una ácida crítica al patriarcado y las diferencias que existen al evaluar los comportamientos de hombre y mujeres.

Taylor le da vida a un empresario exitoso que vive la vida al mas puro estilo de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio El lobo de Wall Street, con todas las características de un “tipo alfa” que asiste a stripclubs, se rodea de mujeres en poca ropa y es aplaudido por todo lo que hace, aunque no sea meritorio de halagos.

Gracias a las maravillas del maquillaje y el CGI, Swift personifica al “jefe” sobre el que gira la canción, abriéndose paso por el mundo haciendo lo que le viene en gana, desde orinar en una pared del Metro hasta casarse con una mujer mucho más joven y humillarla.

“I’m so sick of running, As fast as I can, Wondering if I’d get there quicker, If I was a man“, (estay cansada de correr tan rapido como puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera hombre), canta Taylor Swift en el coro.

La cantautora ganadora de 10 premios Grammy viene de estrenar Miss Americana, un documental en Netflix sobre su carrera y los momentos más difíciles de su carrera, como su polémica con Kanye West, la bulimia y el intento de censura que sufrió al intentar hablar de política.