(CNN) – Toma asiento, porque la reunión de The Tortured Poets Department de Taylor Swift ha sido convocada de manera oficial y, sorpresa, se trata de un mega álbum doble de 31 canciones.

La ganadora de 14 premios GRAMMY lanzó su esperado undécimo álbum de estudio este viernes a la medianoche (aunque se estrenó en Apple Music algunos minutos antes de la hora programada).

Y eso no fue todo. A las 2 a.m EDT, la artista de 34 años lanzó un disco adicional sorpresa de otras 15 canciones nuevas, titulado The Tortured Poets Department: The Anthology.

La primera edición de The Tortured Poets Department, de 16 canciones, es, en general, una escucha relajada y suave en apariencia, pero si prestas atención a las letras –como hacen los swifties más minuciosos– descubrirás oleadas de desamor, nostalgia, ira y autorreflexión.

Un ejemplo de ello es el tema 12 del álbum, loml, que en Internet se ha popularizado como una abreviatura de “amor de mi vida”, en el que Swift canta: “Ojalá pudiera olvidar cómo casi lo tuvimos todo”.

Y después de, efectivamente, cantar las palabras “amor de mi vida”, al final de la canción, concluye: “Eres la pérdida de mi vida”.

Con motivo del lanzamiento, Swift escribió en su perfil oficial de Instagram que TTPD es “una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue sensacional y doloroso a partes iguales“.

Y agregó que “este período de la vida del autor ha terminado, el capítulo cerrado y tapiado. No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y después de reflexionar, muchas de ellas resultaron ser autoinfligidas“.

“Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces, lo único que queda es la poesía torturada“.

Fortnight, el single principal del álbum, es una colaboración con Post Malone (la primera de dos, pues le sigue Florida!!!, con Florence + the Machine) cuenta con un videoclip que se estrenará el viernes a las 20:00 horas.

También a través de sus redes sociales, Swift comentó al público que es “una gran fan” del rapero estadounidense “por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea y que se te quedan grabadas en la cabeza para siempre”.

The Tortured Poets Department llega en medio del Eras Tour de Swift, que ha batido récords, y de su victoria en los premios GRAMMY a principios de año. Asimismo, va camino de superar con creces las expectativas de ventas y streaming.

“Este es, probablemente, el álbum más esperado que he visto en mi carrera“, aseguró Tom Poleman, director de programación y presidente de iHeartRadio, a CNN en una entrevista reciente.

“No es sólo un acontecimiento musical, es un acontecimiento de la cultura pop del que creo que todos en Estados Unidos hablarán y celebrarán juntos”.

Más récords en la carrera de Taylor Swift

Según Spotify, el día jueves, el disco se convirtió en el más pre-guardado en la historia de la plataforma de streaming de música.

En febrero, Swift anunció el álbum en los GRAMMY, mientras aceptaba el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por Midnights (2022).

“De verdad fue un salvavidas para mí”, llegó a decir Swift sobre TTPD durante un concierto en febrero en Melbourne.

“Las cosas por las que estaba pasando, las cosas sobre las que estaba escribiendo”, dijo, “me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda a superar cosas en mi vida”.