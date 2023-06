Taylor Swift confirmó que se presentará en conciertos en Argentina, México y Brasil como parte de su tour internacional The Eras Tour durante el segundo semestre de este año.

La cantante iniciará su paso por Latinoamérica los próximos 24, 25 y 26 de agosto en Ciudad de México. La venta de tickets en suelo mexicano comenzará el 13 de junio a las 2 p.m. (hora local). Se dará prioridad de acceso a los residentes de México.

Luego aterrizará en Argentina, con dos shows que están programados para los próximos 9 y 10 de noviembre en el Estadio River Plate, en horario aún por definir.

Finalmente, la artista estadounidense se presentará una vez en Río de Janeiro (18 de noviembre) y dos veces en Sao Paulo (25 y 26 de noviembre).

La venta está dividida en dos categorías, precio normal y paquete VIP. Los precios van desde los AR$16.000 (CLP$53 mil) hasta los AR$175.000 (CLP$580 mil).

En Argentina a partir del 5 de junio a las 10:00am (hora local), los clientes de Banco Patagonia podrán adquirir los tickets en preventa durante 24 horas.

La venta general comenzará el 6 de junio a las 10:00am (hora local), hasta agotar stock.

Los shows en América Latina contarán con Sabrina Carpenter como invitada especial y serán producidos por Taylor Swift Touring.

Adicionalmente, la artista estadounidense confirmó en su Instagram que “más shows internacionales serán anunciados próximamente”.

It's been a long time coming but… Taylor Swift | The Eras Tour llega al Estadio River Plate el 9 y 10 de noviembre con invitada especial, Sabrina Carpenter.

🗓️ 9 Y 10 DE NOVIEMBRE

🏟️ ESTADIO RIVER PLATE#TSTheErasTour pic.twitter.com/MdZYp7md52

