“Se volvió la protagonista del mundo”, es una de las oraciones que utiliza la Revista TIME para describir a quien obtuvo su icónica portada 2023 como Persona del Año, Taylor Swift.

En una larga entrevista con el periodista Sam Lansky, la cantante reconoce que está viviendo el momento en el que “más feliz y orgullosa” se ha sentido de sí misma.

Además, comparte su sorpresa ante hallarse en el peak de su carrera a los 33 años, en un mundo donde las estrellas pop son desechables apenas dejan de pisar la adolescencia.

La artista también hace un recuento de las alegrías, tristezas y frustraciones que ha tenido a lo largo de su carrera, como la venta de los derechos de su discografía que le llevó a regrabar sus álbumes de estudio y la “cancelación” que tuvo en redes sociales en 2016.

El artículo suma los testimonios de admiración hacia Swift por parte de diversas figuras del espectáculo; entre ellas, Greta Gerwig, directora de la película Barbie, la cantante Stevie Nicks y Shonda Rhimes, guionista de la serie Grey’s Anatomy.

Antes de cualquier posible escepticismo ante la elección, TIME llama a “considerar” la influencia de Swift en la cultura popular a nivel global.

“¿Cuántas conversaciones has tenido sobre Taylor Swift este año? ¿Cuántas veces has visto una foto suya en tu celular? ¿Fuiste una de las personas que viajó a otra ciudad donde daba un concierto? ¿Compraste una entrada para ir a verla?”, pregunta.

“¿Has hecho doble clic en una publicación de Instagram, te has reído de un tuit o has hecho clic en un titular sobre ella? ¿Te has sorprendido tarareando Cruel Summer, mientras esperabas en la fila del supermercado? ¿Te ha confesado un amigo que ve clips del Eras Tour noche tras noche en TikTok? ¿O lo has hecho tú mismo?”.

Taylor Swift en Chile: La mención al concierto que no fue

A mediados de año, el presidente Gabriel Boric contó en un video de #EnLínea que le había escrito a la cantante para que sumase a Chile en las fechas de su gira internacional The Eras Tour.

Pese a que la solicitud no dio frutos -sólo Argentina y Brasil formaron parte del recorrido que la voz tras All Too Well hizo en América del Sur-, TIME destacó el gesto del mandatario, utilizándolo como un ejemplo de masividad.

“Se prevé que la épica gira retrospectiva de sus “eras” artísticas, con 66 fechas en todo el continente americano este año, se convierta en la mayor de todos los tiempos y la primera en recaudar más de un billón de dólares“, comienza narrando.

“Los analistas hablan del ‘efecto Taylor’, y políticos de Tailandia, Hungría y Chile le imploran que actúe en sus países“.

📹 | Gabriel Boric, the new president of Chile pulled a photo of Taylor Swift out of his pocket when asked by fans if he was a Swiftie 🇨🇱pic.twitter.com/q4343KnZmV — Taylor Swift News 🩵 (@TSwiftNZ) December 20, 2021

Cabe recordar que, en el pasado, el presidente Boric ya ha acaparado portadas debido a su gusto por la artista.

En 2022, salió su defensa a través de X, luego de que Damon Albarn la acusase de no ser autora de su material.

“Aquí en Chile tienes un grupo enorme de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón”, escribió en inglés. “No tomes en cuenta a hombres que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.