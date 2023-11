La cantante estadounidense Taylor Swift aterrizó por primera vez en Argentina para ofrecer los tres conciertos que dará en el marco del “Eras Tour”.

El primero de los shows será este jueves 9 de noviembre en el Estadio Monumental, mientras que los otros dos serán el viernes 10 y sábado 11.

Recientemente se revelaron las lujosas exigencias que la intérprete de éxitos como You belong with me y Karma hizo a la productora que está a cargo de los eventos que dará en el país trasandino.

De acuerdo al diario argentino Clarín, la cantante de 33 años pidió hasta 100 botellas de lujosas marcas de vino para degustar en los camerinos junto al equipo que compone el “Eras Tour”, sumado a casi 100 botellas de champaña. Además de decenas de helados de su marca favorita, Ben & Jerry’s.

Swift pidió también 300 botellas de agua fresca y gasificada, y comida para ella y para su equipo de bailarines, músicos y staff.

La artista exigió que el escenario que se montará en el Estadio Monumental tenga decoración como flores frescas, sumado a un espacio exclusivo para descansar antes del show.

Incluso, según el medio trasandino, habría pedido que el camerino en el que se preparará antes de comenzar los conciertos esté revestido con cristales Swarovski.

Luego de terminar sus conciertos en Argentina, Taylor Swift viajará junto a su equipo a Brasil, país donde tendrá presentaciones desde el 17 hasta el 26 de noviembre.