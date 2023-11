(CNN) – A Taika Waititi no le preocupa ser extremadamente sincero sobre los motivos por los que se unió a Marvel con Thor: Ragnarok en 2017.

En el episodio del lunes del podcast Smartless, el director ganador de un Oscar admitió que, pese a que el MCU es masivamente popular, en un inicio “no tenía interés en hacer una de esas películas”.

Y así explicó: “No estaba en mis planes como director, pero era pobre y acababa de tener un segundo hijo“, dijo Waititi. “Y pensé, ¿sabes qué? Esta sería una gran oportunidad para alimentar a estos niños“.

También bromeó con que, en aquel momento, sentía que en el fandom de Marvel “odiaban” que lo hubieran elegido a él para la película.

Antes del filme, Waititi era conocido por haber coescrito, codirigido y actuado en What We Do in the Shadows (2014), y Hunt for the Wilderpeople (2016).

Ragnarok acabó siendo una de las películas más populares de la franquicia cinematográfica de Thor y recaudó más de 800 millones de dólares en la taquilla mundial.

En total, son cuatro las películas de Thor protagonizadas por Chris Hemsworth. La película debut se estrenó en 2011 y le siguieron tres secuelas: Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017) y Thor: Love and Thunder (2022), para la que Waititi regresó como director.