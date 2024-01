Usher no tendrá el único segmento musical durante el evento anual más importante del fútbol americano: el Super Bowl.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció este jueves, 18 de enero, el line-up de artistas que contarán con presentaciones previas al partido.

La leyenda del género country de 68 años será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

A lo largo del comunicado oficial, la NFL describe a la tres veces ganadora del GRAMMY como “una magnate del entretenimiento“, y destaca su “exitosa carrera, que incluye música, televisión, cine, teatro, comercio y hostelería”.

Post Malone

El rapero de 28 años logró convertirse en un fenómeno internacional tras el lanzamiento de su álbum debut en 2016, Stoney. Desde entonces, acumula 10 nominaciones a los premios GRAMMY.

En esta edición, Post Malone interpretará la canción America the Beautiful.

Andra Day

Finalmente, la organización designó que la cantante y actriz Andra Day fuese quien interpretase la pieza Lift Every Voice and Sing.

La multifacética artista no sólo acumula un GRAMMY, sino también una nominación al Oscar como Mejor Actriz en 2021, gracias a su desplante en la película The United States vs. Billie Holiday.