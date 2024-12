Festival de Cine de Sundance adelanta cartelera de su edición 2025: Incluye documentales de Selena Quintanilla y Jeff Buckley

La icónica competencia de cine estadounidense incluyó entre sus títulos la adaptación musical de “El beso de la mujer araña”, con Jennifer Lopez, y también documentales sobre conflictos políticos y sociales como la guerra en Ucrania y los derechos indígenas.

El icónico Festival de Cine de Sundance (Sundance Film Festival) anunció su programación oficial de películas, documentales y contenido episódico que participará de su 41° edición.

En total, son 93 los títulos incluidos a lo largo de 12 categorías distintas. El encuentro se celebrará en Park City (Ohio), Estados Unidos, entre el 23 de enero y 2 de febrero de 2025.

Los documentales, en tanto, son siempre un punto culminante en Sundance, donde la conversación comienza y a menudo continúa a lo largo del año en la carrera hacia los Premios Oscar.

Entre los destacados de la escena musical, figura la actuación de Jennifer Lopez en El beso de la mujer araña y documentales basados en artistas como Selena Quintanilla, John Lennon y Yoko Ono y Jeff Buckley.

Desde el Instituto Sundance fue anunciado que los cortometrajes, horarios y conversatorios de la cartelera serán confirmados durante las próximas semanas.

¿Cómo ver las películas que participan en el festival?

La organización también anunció que, a partir del 30 de enero, más de la mitad de las cintas en competencia podrán verse en línea; tanto desde el navegador como la aplicación Sundance Film Festival Player TV.

Las entradas para las proyecciones digitales estarán a la venta desde el 16 de enero para el público general.

Competencia dramática (Estados Unidos)

–Ricky, de Rashad Frett

–Sorry, Baby, de Eva Victor

–Sunfish (& Other Stories on Green Lake), de Sierra Falconer

–Twinless, de James Sweeney

Competencia documental (Estados Unidos)

–Andre is an Idiot, de Anthony Benna

–Life After, de Reid Davenprot

–Marlee Matlin: Not Alone Anymore, de Shoshannah Stern

–The Perfect Neighbor, de Geeta Gandbhir

–Predators, de David Osit

–Seeds, de Brittany Shyne

–Selena y Los Dinos, de Isabel Castro

–Speak., de Jennifer Tiexiera y Guy Mossman

–Sugar Babies, de Rachel Fleit

–Third Act, de Tadashi Nakamura

Competencia dramática (Internacional)

–Brides, de Nadie Fall (Reino Unido)

–DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedonia del Norte, República Checa, Serbia y Croacia)

–LUZ, de Flora Lau (China)

–Sabar Bonda (Cactus Pears), de Rohan Parashuram Kanawade (India, Reino Unido y Canadá)

–Sauna, de Mathias Broe (Dinamarca)

–Sukkwan Island, de Vladimir de Fontanay (Francia)

–The Things You Kill, de Alireza Khatami (Turquía, Francia, Polonia, Canadá)

-Two Women, de Chloé Robichaud (Canadá)

–The Virgin of Quarry Lake, de Laura Casabé (Argentina, España y México)

–Where the Wind Comes From, de Amel Guellaty (Túnez, Francia y Catar)

Competencia documental (Internacional)

–2000 Meters to Andrilvka, de Mstyslaw Chernov (Ucrania)

–Coexistence, My Ass!, de Amber Fares (Estados Unidos y Francia)

–Cutting Through Rocks, de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni (Irán, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Catar, Chile, Canadá)

–The Dating Game, de Violet Du Feng (Estados Unidos, Reino Unido, Noruega)

–Endless Cookie, de Seth y Peter Scriver (Canadá)

–GEN_, de Gianluca Matarrese (Francia, Italia y Suiza)

–How to Build a Library, de Maia Lekow y Christopher King (Kenia)

–Khartoum, de Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmad, Timeea Mohamed Ahmed y Phil Cox (Sudán, Reino Unido, Alemania y Catar)

–Mr. Nobody Against Putin, de David Borenstein (Dinamarca y República Checa)

–Prime Minister, de Michelle Walshe y Lindsay Utz (Estados Unidos)

NEXT (Presentado por Adobe)

Ficción

–BLKNWS: Terms & Conditions, de Kahlil Joseph (Estados Unidos)

–By Design, de Amanda Kramer (Estados Unidos)

–East of Mall, de Kate Beecroft (Estados Unidos)

–Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo), de Joel Alfonso Vargas (Estados Unidos)

–OBEX, de Albert Birney (Estados Unidos)

–Rains Over Babel, de Gala del Sol (Colombia, Estados Unidos, España)

–Serious People, de Pasqual Gutierrez y Ben Mullinkosson (Estados Unidos)

No ficción

–Zodiac Killer Project, de Charlie Shackleton (Estados Unidos y Reino Unido)

Premieres

Ficción

–All That’s Left of You, de Cherien Dabis (Alemania y Chipre)

–The Ballad of Wallis Island, de James Griffiths (Reino Unido)

–If I Had Legs I’d Kick You, de Mary Bronstein (Estados Unidos)

–Jimpa, de Sophie Hyde (Australia, Países Bajos y Finlandia)

–Kiss of the Spider Woman, de Bill Condon (Estados Unidos)

–Last Days, de Justin Lin (Estados Unidos)

–Lurker, de Alex Russell (Estados Unidos)

–Magic Farm, de Amalia Ulman (Argentina y Estados Unidos)

–Oh, Hi! de Sophie Brooks (Estados Unidos)

–Rebuilding, de Max Walker-Silverman (Estados Unidos)

–The Thing with Feathers, de Dylan Southern (Reino Unido)

–Train Dreams, de Clint Bentley (Estados Unidos)

–The Wedding Banquet, de Andrew Ahn (Estados Unidos)

No Ficción

–April & Amanda, de Zachary Drucker (Estados Unidos)

–Come See Me in the Good Light, de Ryan White (Estados Unidos)

–Deaf President Now! de Kyle DiMarco y Davis Guggenheim (Estados Unidos)

–FOLKTALES, de Heidi Ewing y Rachel Grady (Estados Unidos y Noruega)

–Free Leonard Peltier, de Jesse Short Bull y David France (Estados Unidos)

–Heightened Scrutiny, de Sam Feder (Estados Unidos)

–It’s Never Over, Jeff Buckley, de Amy Beg (Estados Unidos)

–The Librarians, de Kim A. Snyder (Estados Unidos)

–Middletown, de Jesse Moss y Amanda McBaine (Estados Unidos)

–Move Ya Body: The Birth of House, de Elegance Bratton (Estados Unidos)

–Peter Hujar’s Day, de Ira Sachs (Estados Unidos)

–SALLY, de Cristina Constantini (Estados Unidos)

–SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius), de Ahmir “Questlove” Thompson (Estados Unidos)

Medianoche

Ficción

–Dead Lover, de Grace Glowicki (Canadá)

–Didn’t Die, de Meera Menon (Estados Unidos)

–Opus, de Mark Anthony Green (Estados Unidos)

–Rabbit Trap, de Bryn Chainey (Reino Unido)

–Together, de Michael Shanks (Australia y Estados Unidos)

–Touch Me, de Addison Heimann (Estados Unidos)

–The Ugly Stepsister, de Emilie Blichfeldt (Noruega)

Episódico

Ficción

–Hal & Harper, de Cooper Raiff (Estados Unidos)

–BULLDOZER, de Joanna Leeds (Estados Unidos) (Muestra de episodio piloto)

–Chasers, de Erin Brown Thomas (Estados Unidos) (Muestra de episodio piloto)

No Ficción

–Bucks County, USA, de Robert May y Barry Levinson (Estados Unidos)

–Pee-wee as Himself, de Matt Wolf (Estados Unidos)

–Never Get Busted! de David Anthony Ngo y Erin Williams-Weir (Estados Unidos) (Muestra de episodio piloto)

Foco de atención

Ficción

–April, de Dea Kulumbegashvili (Georgia)

No Ficción

–One to One: John & Yoko, de Kevin Macdonald (Reino Unido)

Matiné familiar

-The Legend of Ochi, de Isaiah Saxon (Estados Unidos)

Proyección especial

No Ficción

–The Six Billion Dollar Man, de Eugene Jarecki (Estados Unidos)

De la colección

Ficción

-El Norte, de Gregory Nava (Estados Unidos)

No Ficción

–Unzipped, de Douglas Keeve (Estados Unidos)