El último avance de HBO para la cuarta temporada de Succession enfrenta a tres de los hermanos Roy (menos Connor, por supuesto) contra su padre, el titán imbatible Logan Roy. La última vez que los dejamos, el esposo de Shiv, el típicamente débil Tom Wambsgans, le dio a Logan información que puede impedir que los hermanos sucedan a su padre como jefe de la empresa familiar. (HBO y CNN comparten la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

Los niños Roy que compiten por el trabajo de Logan (y su amor) siempre han impulsado la acción en el programa, pero es el drama interpersonal lo que nos mantiene pegados. En el tráiler, Tom le pregunta a Logan si continuarían siendo socios si él y Shiv “se pelearan”, el patriarca Roy responde siniestramente: “Si estamos bien, estamos bien”. Nada como joder a uno de tus hijos para hacer equipo con su compañero sin carácter. (Y poco después ella confesó que no lo “amaba”, además, ¡ningún personaje de “Succession” tiene una vida personal saludable y éxito comercial!).

También se ve en el breve avance a Alexander Skarsgård como el CEO de tecnología Lukas Matsson, Shiv marchando metódicamente a través de una sala de redacción, Connor y Willa aparentemente casándose (¡otra boda de “Sucesión”!) Y el hijo número uno, Kendall, caminando ominosamente hacia el océano (él tiene algo raro con el agua).

Es lo suficientemente emocionante como para mantenernos emocionados hasta marzo sin revelar demasiado de la trama que, sin duda, alimentará el enfriador de agua digital esta primavera. Algunas preguntas persistentes que tenemos del tráiler:

¿Se separarán Shiv y Tom?

¿Cuál de los hermanos volverá al lado de Logan?

¿Tendrá éxito el trato con Matsson?

¿Roman seguirá acosando sexualmente a Gerri?

¿Ha vendido Greg su alma definitivamente después de ponerse del lado de Tom en la boda de Caroline? Tiene que quedar algo bueno en ese hombre desgarbado, ¿verdad?

¿Willa realmente va a seguir adelante con su matrimonio con Connor, y Connor ha renunciado a su sueño de la presidencia?

¿Kendall logrará pasar la temporada en una pieza?

El aclamado drama regresa justo a tiempo para llenar la vacante que dejó la adaptación del juego apocalíptico de HBO, The Last of Us, cuya primera temporada concluirá en marzo. La temporada 4 de “Succession” se estrena el 26 de marzo.