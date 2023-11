Ya casi llega fin de año y con ello uno de los momentos más esperados por los fanáticos y fanáticas de la música, el Spotify Wrapped.

La plataforma Spotify es la encargada de este especial. En él, se muestra a los usuarios algunas estadísticas y datos interesantes sobre su actividad en la aplicación.

“Tus artistas top del año. Las canciones y los podcast que han sonado en bucle. Todo eso y mucho más”, señalaron desde la popular plataforma en su sitio web.

Spotify no ha dado una fecha exacta en la que se lanzará esta función. Sin embargo, ya comenzó a notificar a sus usuarios y usuarias que muy pronto estará disponible.

Desde Spotify explicaron que para recibir tu Wrapped, solo necesitas tener una cuenta y pasar algunas horas escuchando las canciones y podcast que más te gusten.

Cuando esté disponible, se podrá acceder a esta función en la propia aplicación de Spotify o a través del sitio web “https://www.spotify.com/es/wrapped/“.

Tis the season for trying to predict our Wrapped results. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/nyVP4VPIfM

— Spotify (@Spotify) November 16, 2023