(CNN en Español) – La última fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham se volvió spicy.

La diseñadora de moda, también conocida como Posh Spice, celebró su cumpleaños 50 este fin de semana en Londres con un elegante evento, en el que estuvo acompañada por sus excompañeras de las Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner, Melanie Brown y Melanie Chisolm.

En lo que parecía ser un momento épico de karaoke, las cinco mujeres fueron vistas cantando junto a su éxito Stop (1997) en la fiesta, según un video publicado en la página de Instagram de Beckham.

Como si no hubiera pasado el tiempo, también parecían recordar la coreografía del clásico tema, que se les ve interpretando en el video.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

“¡La mejor noche de mi vida! ¡Feliz cumpleaños para mí! Los quiero mucho a todos”, escribió en el pie de foto.

El esposo de Victoria, la estrella del fútbol David Beckham, parece haber sido quien captó la improvisada canción en cámara, y aparece en el video expresando su emoción por el icónico reencuentro.

Es la primera vez, en años, que se ve a las cinco integrantes originales juntas.

La última ocasión en que las Spice Girls actuaron en conjunto remonta a 2012, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres.

En 2019, Bunton, Horner, Chisolm y Brown -también conocidas por sus apodos Baby Spice, Ginger Spice, Sporty Spice y Scary Spice, respectivamente- volvieron a reunirse para una gira, mientras que la diseñadora de modas optó por no participar, alegando su deseo de centrarse en su familia y en su exitosa empresa.

El grupo británico publicó su primer álbum, Spice, en 1996, y se retiró en 2000 para continuar con sus carreras en solitario. Se hicieron famosas por éxitos como Say You’ll Be There, Wannabe y 2 Become 1, entre otros.