“Soy artista, puedo ser lo que quiera”: Pasión, libertad y amistad en “El club de las pintoras”

El término del año ha sido complicado para muchas. La contingencia no ha dado tregua, con casos de violencia sexual ocupando los titulares. Sin embargo, la lectura se presenta como un refugio que nos permite crear nuestros propios mundos. Precisamente, esta es la inspiración que deja la novela histórica escrita por Alyson Richman, junto a las coautoras Sofía Lundberg y M.J. Rose.

—Una mujer no puede comportarse como un hombre.— Echó los hombros hacia atrás y sacudió la cabeza con disgusto,

—Soy artista— respondió desafiante—. Puedo ser lo que quiera.

Este extracto de la novela histórica El club de las pintoras de Alyson Richman, Sofía Lundberg y M.J.Rose trasciende en cualquier línea de tiempo y época, fue escuchada en el pasado, pero también en el presente.

Con el paso de la historia y gracias a las luchas de diversas mujeres, hemos conquistado derechos fundamentales como el acceso a la educación, el derecho a voto, la participación política e incluso la posibilidad de poner fin a un matrimonio mediante el divorcio, un tema que en su momento generó un profundo debate en nuestro país.

Sin embargo, a veces, al encender la televisión, chocamos con una realidad que nos recuerda cuánto falta por avanzar. Aún persisten casos de violación y abuso sexual, como el reciente y Caso Monsalve, además del bullying y acoso diario que enfrentan niñas y adolescentes simplemente por intentar romper las normas establecidas.

Y quizá la enseñanza que nos puede dejar este libro, es que aunque haya un ejército en tu contra, nunca pierdas la autenticidad, siempre van a haber personas que quieran caminar contigo: Hilma y Anna, eran dos mujeres artistas unidas por la amistad y también un amor genuino, y con el tiempo a su vida llegaron Matilde, Cornelia y Sigrid, y fundaron De Fem, donde se reunían todos los viernes a realizar sesiones de espiritismo, primero con el objetivo de conectar con las personas que amaban y luego un horizonte que influyó en su arte.

La moraleja: a pesar de que nos podamos sentir incomprendidas o desamparadas, siempre habrá gente que esté en la misma sintonía que una y el libro muestra lo importante que es la amistad, la solidaridad y redes de apoyo para avanzar en nuestros propósitos.

“Nos hemos convertido en narradoras de historias, comunicando con nuestras pinceladas cómo empezó, cómo cobraron vida los elementos, pero es no acaba aquí, es solo el principio”, reflexionaron en sus sesiones.

Pero la temática es amplia y no se trata solo de estas cinco mujeres y a pesar de que uno piensa que es complicada la escritura entre tres personas distintas, existe una armonía en el texto y explora diversas temáticas profundas que experimenta el ser humano independiente del género: el alcoholismo, la ira, el despecho, el rechazo, la venganza y el disfrute a la soledad para una época en donde el matrimonio definía el estatus de mujer. Estamos situándonos en el siglo XX, otro contexto para nosotras.

“No puedo evitar en las poderosas fuerzas que hay en mi interior y que siempre me han hecho sentir diferente. Cuántas veces me dijo mi madre que debo aceptar mi destino y darme cuenta de que ciertas puertas permanecerán cerradas para mí porque soy mujer, pero no puedo aceptarlo”, le escribió en una carta Hilma a Anna en 1991.

A lo largo de la lectura, el libro propone una interesante apuesta: alternar entre pasado y presente para adentrarnos en otra historia. Desde mi perspectiva, esta dinámica funciona muy bien. Eben y Blythe, dos profesionales del arte, logran conectar al lector con una cautivadora trama. Para quienes somos amantes del romance, resulta especialmente atrapante, ya que estos dos personajes, que se conocieron en la universidad y provienen de universos distintos, se reencuentran con el tiempo con un objetivo en común: montar una exposición sobre la vida de Hilma af Klint.

Este proyecto no solo marca un crecimiento personal y profesional en ambos, sino que también los acerca emocionalmente, transformando sus vidas y desvelando secretos ocultos.

“Estas mujeres luchaban contra la sociedad; estaban creando su propia realidad porque en la que se encontraban no era acogedora. Hablamos de artistas que ignoran las convenciones, que son valientes y las ponemos en pedestales, las veneramos, pero rara vez existen en el vacío; o tienen apoyo o fracasan por falta del mismo”, son algunas reflexiones de Eben cuando profundiza en la historia de De Fem.

¿Por qué leer este libro?

Para quienes disfrutaron de Mujercitas o Anne with an E, les aseguro ciento por ciento que les encantará esta pieza. Es perfecta para quienes estamos enfrentando la vida adulta y también la vejez. Su lectura es ligera, aunque a veces uno se puede “marear” por la desconexión del lugar y la historia, además del nombre de cientos de artistas. Pero esto pasa a segundo plano, ya que uno se va conectando con la lectura a lo largo de las páginas y encariñándose con cada uno de los personajes.

De hecho, recomiendo leer y conocer más sobre la biografía de Hilma af Klint. Después de terminar la novela, sentí la necesidad de profundizar en su vida y obra.

Autoras: Alyson Richman, M. J. Rose y Sofía Lundberg.

Editorial: Planeta.

Temática: Novela histórica.

Colección: Planeta Internacional

País de publicación: México.