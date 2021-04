La cantante de música urbana Soulfia estrenó su nuevo sencillo Ten Cuidao, canción escrita por ella misma y que cuenta con la producción del colombiano radicado en Argentina Oniria.

El trabajo es el primer adelanto de su primer larga duración, un mixtape que llegará bajo el nombre de GÉNESIS y que aparecerá en las próximas semanas.

“Trabajar en esto fue de las mejores experiencias de mi vida, porque era de las primeras canciones que hacía completas en un día, fue muy mágico, algo que nunca antes había vivido, el cansancio y la fatiga de ese día no impidieron terminarla”, contó ella.

Por su parte, Oniria contó sobre el trabajo conjunto que “las ideas melódicas para la canción surgieron muy fluidamente y me sorprendió ver también que la letra surgió al igual de orgánicamente. Me encanta la canción me parece muy genuina y una busqueda nueva tanto para ella como para mí”.

Además, el single cuenta con un trabajo audiovisual realizado por Paola Velásquez y la dirección creativa de Iván Barría.

El registro está protagonizado por las actrices Mariana Di Girolamo y Antonia Araya.