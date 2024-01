El Hormiguero, uno de los estelares más reconocidos de la televisión española, tuvo a la actriz Sofía Vergara como primera invitada del año 2024 y el trato que recibió por parte del animador Pablo Motos, así como sus respuestas, no estuvieron exentas de polémica.

Durante la entrevista, la actriz abordó los desafíos que conllevó su participación en el rodaje de la nueva serie de Netflix Griselda.

“Nunca había actuado en español ni interpretado nada de drama. Yo, del set de Modern Family, me iba a mi casa feliz de la vida. Pero en Griselda tenía que matar, meter coca, aprender a fumar, llevar una nariz de plástico, unos dientes, una peluca… O sea, todo era una pesadilla”, explicó.

Sofia Vergara claps back at interviewer who tried making fun of her accent and the way she pronounces ‘Modern Family’:

“Oh, because you speak better English than me? How many Emmy nominations do you have in the United States?”

— Pop Base (@PopBase) January 12, 2024