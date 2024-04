El regreso de la banda británica Simply Red ha tenido gran éxito entre los fans chilenos.

Tras agotar todas las entradas para el 7, 8 y 9 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, el grupo anunció una cuarta fecha para traer sus mejores clásicos, como Stars o Holding Back The Years, en el marco de la gira 40th Anniversary Tour.

El anuncio de la cuarta fecha sorprendió a la fanaticada chilena: será el 5 de marzo de 2025.

La agrupación fundamentada en el soul, pop y R&B prefirió Santiago por sobre otras ciudades de Sudamérica para su tan esperado regreso a Latinoamérica.

Simply Red are thrilled to announce that they will be playing a fourth show at the Movistar Arena in Santiago, Chile on March 5th 2025!

Tickets go on sale today at 11am local time (4pm BST): https://t.co/RKIUSHCNfy#SimplyRed40 pic.twitter.com/20hDeRoa4o

— Simply Red ❤️ (@SimplyRedHQ) April 24, 2024