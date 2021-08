(CNN) – Boys Don’t Cry (“Los chicos no lloran”), pero en el caso de Simon Gallup, sí publican sus sentimientos en Facebook y comunican su renuncia públicamente.

En una publicación en Facebook durante el fin de semana, el bajista de The Cure escribió: “¡Con el corazón un poco apesadumbrado ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos…”.

La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por algunos fanáticos, y Gallup siguió con un comentario escribiendo: “estoy bien… simplemente me cansé de la traición“.

The Cure es conocido por éxitos como Friday I’m in Love y Just Like Heaven.

Gallup ya ha dejado el grupo antes.

Se unió a The Cure en 1979, se retiró en 1982 después de un altercado con el líder de la banda, Robert Smith, y se reincorporó dos años después.

CNN se ha comunicado con los representantes de The Cure para hacer comentarios.