(CNN) – Shonka Dukureh, una cantante y actriz que interpretó a Willie Mae “Big Mama” Thornton en la película recientemente estrenada de Baz Luhrmann Elvis, murió este jueves, según informó la policía de Nashville.

Shonka Dukureh fue encontrada muerta en su apartamento de Nashville que compartía con sus dos hijos pequeños. No había evidencia de un acto criminal, sostuvo la policía.

Lee también: Se llamará quadball: El quidditch cambió su nombre para cortar lazos con J.K. Rowling

El papel de Shonka Dukureh como Thornton, una cantante de R&B que fue la primera artista en grabar la canción Hound Dog, que luego se hizo famosa gracias a Elvis Presley, fue su primera aparición importante en una película.

BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) July 21, 2022