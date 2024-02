Sheena Easton, uno de los más grandes fenómenos musicales de los años ’80, regresa a Chile este 2024.

En conversación con CNN Magazine, la cantante adelantó algunos detalles de los dos conciertos que tiene agendados en el país, y también repasó algunos hitos de sus más de cuatro décadas de trayectoria artística.

“Sé que tengo fans muy grandes en Chile, que se acuerdan de cuando estuve en el Festival de Viña del Mar“, asegura, rememorando la icónica presentación que dio sobre el escenario de la Quinta Vergara en 1984.

15 álbumes de estudio, 20 millones de discos vendidos y dos premios Grammy han convertido a esta diva escocesa en un ícono global capaz de conquistar fronteras, idiomas y generaciones; así como discos de oro y platino en Estados Unidos, Europa y Asia.

“Muchos de estos recuerdos musicales que compartimos en común se han ido traspasando a la gente joven. Puede que sus mamás o gente de esa generación pusieran mis discos en el auto y oyeran las canciones de niños“, analiza, haciendo hincapié en cuán sorpresivo le sigue resultando ver a veinteañeros entre el público asistente a sus conciertos.

Y es que éxitos como 9 to 5 Morning Train, Telefone y For Your Eyes Only son clásicos que han demostrado pasar la prueba del tiempo.

Su dueto con el Sol de México

Easton se introdujo de manera oficial al mercado hispano con el lanzamiento de Todo me recuerda a ti (1984), un compilado de sus piezas más famosas interpretadas en español.

El disco incluyó un dúo con el mítico Luis Miguel; quien, por ese entonces, era un adolescente.

Ambos unieron voces en la canción Me gustas tal cómo eres, misma que, además de convertirse en hit absoluto en audiencias, le dio al mexicano su primer Grammy y a Easton el segundo de su carrera.

“Él era muy joven en ese momento, pero ya te podías dar cuenta que iba a ser grande, porque cuando actuamos juntos salió al escenario y simplemente lo devoró. Era el dueño del show y se notaba que tenía talento y carisma”, recuerda sobre el Sol de México.

“Me siento muy bendecida de haber tenido la oportunidad no sólo de verlo en primera persona desde el principio, sino de haber compartido un pequeño momento de su historia con él. Estoy muy agradecido de haberlo podido ver cuando recién estaba empezando. Fue maravilloso”, agregó.

Cantar en español, una prueba de fuego de la que salió airosa

Creció en Escocia, y en el colegio los únicos idiomas extranjeros que formaban parte del currículum escolar eran el francés y el alemán. “Ojalá nos hubiesen enseñado español”, lamenta.

Pero en la adultez, el destino le llevó a desarrollar una conexión con la lengua hispana a través de su propio arte.

Cuando su carrera ya había despegado, planteó la idea de cantar en otro idioma a su compañía discográfica, y esta sugirió el español.

Sheena dice que, tanto ella como todos en su equipo, enfrentaron este nuevo desafío con mucha responsabilidad y respeto.

“Había un par de piezas originales por ahí, pero en cuanto a los éxitos en español, en lugar de simplemente traducirlos y que se escucharan raros, se les reescribió una nueva letra para mantener el estado de ánimo de la música y su sensación”, sostiene.

Aunque bromea con haber intentado aprender “cómo no asesinar completamente el idioma fonéticamente”, sí reconoce que dedicó mucho esfuerzo en entregar un resultado final de calidad: “Intenté ser respetuoso con esta hermosa lengua y no hacerlo fatal”.

De esa forma, puso manos a la obra, estudiando lo que significaba cada palabra extranjera que cantaba en el micrófono: “Estudié la traducción y reconocí las emociones, lo que me dio la oportunidad de reinterpretar esas melodías de una forma totalmente nueva”.

Y la perseverancia dio frutos. “Cuando lo lanzamos, fue bien recibido por el público y me dio la oportunidad de venir y actuar. Así que pude conectar con la gente a otro nivel”.

“Siempre he sentido que soy bienvenida en Chile”

Sheena Easton tiene dos fechas agendadas en nuestro país para marzo próximo. Viernes 15 en el Gran Arena Monticello de Santiago, y sábado 16 en el Casino Enjoy de Viña del Mar.

Las entradas para ambas funciones se pueden adquirir a través de TicketMaster.

—Cuando piensas en Chile, ¿qué se te viene a la mente?

—En primer lugar, el vino y la comida son increíbles. (A la banda y a mí) nos encanta. Y sé que suena cliché decirlo, pero la gente. Las personas siempre me han acogido muy bien y siempre he sentido que soy bienvenida. No tengo la sensación de que me juzguen o digan: Oh, no me gusta esto o no me gusta lo otro. Sé que mis fans de Chile quieren que lo pase bien y me vaya bien. Hay gente que viaja para verme; trabajo en Las Vegas y van allá a ver los espectáculos. Vinieron a verme cuando estuve en Londres hace un par de años.

—¿Qué sentías cuando empezaste a cantar en español?

—Fue casi como interpretar a un personaje diferente, pero fue algo emocional. Me sentí como el mismo actor en un papel diferente, si eso tiene algún sentido. Y lo que es más bonito es que cuando vengo a Chile y canto, el público canta conmigo y puedo sentir que esa emoción vuelve a mí y me ilumina el corazón. De verdad me conmueve. Es maravilloso, y espero que el público sepa que nosotros, como artistas, realmente lo apreciamos. Es una forma estupenda de conectar.

—¿Piensas que los fans sudamericanos se diferencian de los demás?

—(En Sudamérica) hay un calor genuino, y todos lo dicen, pero es verdad. Hay un entusiasmo genuino. Soy escocesa y somos descritos como la parte emocional de Gran Bretaña. Y creo que conecto con Sudamérica porque también es un lugar emocional. Creo que conectamos a ese nivel, ponemos todo el corazón en lo que hacemos y no es una cultura fría o lejana. Es una cultura cálida que se siente al instante. Eso es algo con lo que creo que los artistas conectan, porque lo sientes en tus entrañas. Sabes cuando llegas a un lugar cariñoso.

—¿Qué le dices al público chileno sobre los conciertos que vas a dar?

—¡Vayan! Estoy muy feliz de volver, la banda y yo queremos hacerlo. Van a escuchar muchas de las cosas que esperan escuchar; los éxitos y sus canciones favoritas. Justo ahora estamos ensayando para incluir un par de cosas nuevas que, quizás, no se esperan… Así que vengan a pasarla bien con nosotros.