(EFE) – La cantante colombiana Shakira será homenajeada por Billboard como “Mujer del año” durante la celebración del primer evento “Mujeres latinas en la música“, que se celebrará el 6 de mayo en el auditorio Watsco de Miami.

Las también superestrellas Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo y Thalía recibirán así mismos premios especiales en el evento de Billboard y Telemundo, que lo transmitirá en exclusiva al día siguiente, 7 de mayo.

Se trata de un programa musical de dos horas, presentado por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes que tiene como objetivo celebrar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo que traiga inclusión y paridad de género en la industria de la música.

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español, y también de origen colombiano, señaló que “Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal”.

Global superstar @shakira will be honored as Billboard’s Woman of the Year at the first-ever #BBMujeresLatinas. 🏆💜 @telemundohttps://t.co/IRP91daPYe

— billboard (@billboard) April 24, 2023