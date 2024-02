La noticia se dio a conocer por primera vez durante el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, y generó especulaciones respecto a si se trataba de un nuevo disco o una gira de conciertos.

Finalmente, este 15 de febrero, la propia cantautora oriunda de Barranquilla, Colombia, reveló que se trataba de su duodécimo disco.

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Con este proyecto, una de las latinas más influyentes en la industria musical a nivel mundial culminará un largo receso sin nuevos trabajos de estudio.

Su última producción de este calibre fue El Dorado (2017), misma que incluyó los sencillos Me enamoré, Chantaje (con Maluma) y La Bicicleta (con Carlos Vives).

Título, fecha de lanzamiento y canciones confirmadas en el tracklist

El esperado disco de estudio de Shakira llevará por título Las mujeres ya no lloran.

Esto representaría un guiño directo a la temática de su exitoso hit con el productor argentino Bizarrap, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que contiene la rima textual: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“.

“La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma“, expresó la artista de 47 años en una publicación de Instagram.

Y agregó: “Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Su fecha de lanzamiento está programada para el viernes, 22 de marzo de este año.

Este nuevo trabajo tendrá cuatro ediciones, cada una con una carátula distinta. Su tracklist, tanto, estará compuesto por 16 canciones, de las cuales ocho son nuevas.