(CNN en Español) – La estrella colombiana Shakira lanzó su nuevo disco titulado “Las mujeres ya no lloran“, con una playlist que incluyen algunos de sus éxitos más populares de los últimos años en colaboración con artistas latinos.

Este es el duodécimo álbum de estudio de Shakira que recorre 16 canciones, entre las que están algunos de los éxitos que ya hemos escuchado en los últimos años como “Te felicito” con Raw Alejandro; “Monotonía”, con Ozuna; “TQG”, con Karol G; “Acróstico” y su colaboración con el productor argentino Bizarrap, “Music sessions vol. 53”.

Además, tiene una colaboración con Cardi B.

Shakira conversó con CNN sobre el proceso de esta nueva producción y señaló que mucha gente colaboró con ella a través de un diálogo sanador.

“No solamente yo iba encontrando la fuerza, sino que yo creo que también muchas personas, a través de las canciones, me iban hablando. Me iba encontrando con tanta gente en la calle, que me iban contando sus historias y eran muy parecidas a las mías, a lo que yo tenía que decir, yo creo que mutuamente nos fuimos sanando, nos fuimos empoderando, así que aquí estamos para celebrar lo que viene porque el futuro es lo que importa”.

En una entrevista con The New York Times, Shakira contó que este era un álbum conceptual, sin que haya sido su intención al inicio: “Ya sabes, nadie planea pasar por una ruptura, la que viví. Y la disolución de una familia es probablemente una de las cosas más dolorosas que un ser humano puede experimentar”, afirmó la colombiana. “Si la vida te da limones, haces limonada. Eso es lo que hice con este álbum”, añadió.

En esta entrega destacan letras de baladas como “Última”, en la que expresa frases como: “Se nos perdió el amor a mitad de camino” o “seguramente con el tiempo te arrepientas, y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora, he decidido estar sola”.

En la entrevista para The New York Times, Shakira confesó haber escrito, grabado y producido la canción en un solo día. Detalló que esta canción hace honor a su nombre, ya que, además de ser la última incluida en su producción, también es la última que escribe sobre Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos.

Al referirse a él evitó mencionar su nombre y prefirió nombrarlo “Voldemort”, como el personaje de Harry Potter, el cual, “no debe ser mencionado”.

En un video en su cuenta de Instagram dijo que “Última” era “una canción que ya tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea, y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum. Y ha sido un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones ‘ya Shakira, tienes que entregar este álbum, se te acabó el tiempo”; y yo ‘no, no espera que me queda una'”, relata en el video.

En una entrevista con Apple Music a propósito de su nuevo álbum, Shakira se sinceró sobre sus procesos creativos y dijo que se cura a través de la música.

“Aún estoy curándome. Es un proceso”, dijo Shakira, hablando de los capítulos traumáticos que ha utilizado para su nuevo álbum. “Es la primera vez que he tenido que lidiar con tanto como madre soltera“, agregó la artista.

Para Shakira, este nuevo proceso creativo que atravesó después de su separación con Gerard Piqué fue “terapéutico” al grado de comparar la composición de sus canciones con una cita con el psiquiatra.

“Tuve que recoger las piezas de mí misma y ponerlas juntas de vuelta. Y la música fue el pegamento”, dijo Shakira.

“Las mujeres ya no lloran” es el primer álbum que publica la artista colombiana en 7 años, luego de que en 2017 estrenara “El Dorado”. El álbum cuenta con cuatro ediciones diferentes, cada uno llamado como una piedra preciosa: diamante, zafiro, esmeralda y rubí.