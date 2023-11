Tras casi una década desde su última película en los cines, el oso Ted volverá a las pantallas del entretenimiento, de la mano de una precuela ambientada en los años ’90 que lo ubica junto a su dueño John en una secundaria estadounidense, con el mismo humor autoconsciente que caracteriza a la saga.

La serie contará nuevamente con el creador de la franquicia Seth MacFarlane, quien también le dará voz al peluche.

Los siete episodios de la serie del irreverente oso estadounidense llegarán el próximo 11 de enero a través de la plataforma de streaming Peacook -exclusiva para EE.UU.-.

De momento, se desconoce si la serie se estrenará también en alguna de las plataformas disponibles en Latinoamérica.

He had so much growing up to do, even though he technically never grows at all. #ted arrives Jan 11, only on Peacock. pic.twitter.com/lTItoSTIAF

— Peacock (@peacock) November 29, 2023