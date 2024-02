Este 2024, Sergio Freire vuelve a la reconquista de la Quinta Vergara.

En el interludio de una noche marcada por el talento nacional, saldrá al escenario después de la apertura de Los Bunkers y le seguirá el ritmo urbano de Young Cister.

Esta será su segunda presentación en el Festival de Viña del Mar en las más de dos décadas que lleva haciendo humor.

Con casi 20 millones de visitas, la rutina que, en el año 2018, desplegó sobre el mismo escenario, ha traspasado fronteras y hoy es el segmento humorístico más visto del certamen en YouTube.

Su larga amistad con Pedro Ruminot

Su pasión por la comedia nació a temprana edad.

Creció viendo a sus tíos rellenar los silencios incómodos de cualquier fiesta familiar haciendo bromas, y quiso imitar su audacia.

“Empecé a aprenderme chistes desde chiquitito, y cada vez que mi papá llegaba del trabajo a la casa yo le contaba un chiste”, explicó en 2021, durnte una entrevista con el programa De tú a tú).

Su paso por el Colegio Don Orione, de Cerrillos, no sólo cimentó su gusto por hacer reír, sino que también le permitió conocer a Pedro Ruminot, quien también estudiaba allí.

Desde segundo medio a la fecha, el también comediante es uno de sus mejores amigos.

Rápidamente se dieron cuenta que los unía el vínculo del humor y al respecto, albergaban sueños parecidos cuando, en plena la fiesta de graduación, acordaron que algún día harían un sketch.

Así fueron cimentando una relación no solamente amistosa, sino que también laboral. Comenzaron a sumergirse en la creación de libretos sin empleo formal ni contratos de por medio.

“Escribíamos por diversión, porque nos gustaba la comedia”, aclaró.

Más adelante, Freire desempeñó un papel crucial en la vida de Ruminot cuando este último fue diagnosticado con cáncer al mediastino (tórax), justo cuando su carrera comenzaba a despegar en 2007 gracias a El Club de la Comedia.

Durante una aparición en Socios de la parrilla, Freire recordó las palabras exactas que le dijo cuando volvió del hospital y le hizo saber su diagnóstico: “No te podís morir ahora, con todo lo que hemos luchado”.

En medio de las dificultades físicas y emocionales, la insistencia con la que le fomentaba seguir trabajando lo volvió un pilar fundamental para salir adelante.

“Sergio es una de las personas más importantes de mi vida. Si no me hubiera encontrado con él, no estaría haciendo esto. Necesitaba mi dupla y la vida me la entregó”, explicó Pedro.

El Club de la Comedia: Éxito y traspiés

La televisión le dio a Sergio Freire un reconocimiento nacional que alcanzó su peak con la participación que tuvo en El Club de la Comedia (2007).

El estelar se alzó como una plataforma para que jóvenes talentos exhibieran sus habilidades cómicas mediante rutinas de stand-up comedy y sketches.

Durante su participación en el programa, estableció lazos de amistad con figuras como Fabrizio Copano, Alison Mandel, Rodrigo Salinas, Daniela “Chiqui” Aguayo y María Paz Jorquera.

Esta última es su actual pareja y madre de Lucas, el hijo de siete años que tienen en común.

Aunque el programa les brindó fama, con el tiempo, las relaciones se desgastaron.

La actitud de algunos hacia el éxito y la necesidad de reinvención generaron tensiones, algo que lamenta: “La fama te vuelve un poco loco, sobre todo cuando te toma muy chico. Eres más inmaduro”.

Freire describe el periodo como una transición hacia sentirse como una “banda de rock”.

Entre las anécdotas que con más vergüenza y risas recuerda de aquella época, está el haber comprado un auto descapotable que apenas usó y acabó vendiendo.

Su consolidación como humorista en grandes escenarios

Tras su paso por El Club de la Comedia, desempeñó roles como notero, guionista, jurado y actor en diversos programas, saliendo de su zona de confort.

En 2016, recibió críticas positivas por su destacada participación en el Festival del Huaso de Olmué, evento en el que alcanzó el más alto peak de sintonía de aquel año.

Al año siguiente, llegó el turno del Festival de Talca. Formar parte y lograr resultados exitosos en eventos de esta índole comenzó a alzar su nombre como una de las figuras más destacadas del humor en Chile.

Fue en 2018 el año en que, finalmente, dio el sí a enfrentar el escenario más importante de Latinoamérica: el Festival de Viña del Mar.

Su actuación le valió ambas gaviotas, la conquista del “Monstruo” y un récord histórico: el mayor número de visualizaciones en la categoría de humor en el canal de YouTube del festival.

Fanático de Los Simpsons

Su mayor hobby es ser fiel coleccionista de la mítica serie animada creada por Matt Groening, Los Simpsons.

El actor y comediante cuenta con una selección de exclusivas piezas que ha ido recopilando a lo largo de más de dos décadas.

En el año 2019, incluso llegó a exponer su colección en la Comic Con Chile.