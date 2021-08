“Soy una persona muy común. Encuentro la felicidad cuando estoy con personas que amo”, dijo Selena Gómez en una entrevista al medio de comunicación Elle, conversación en la que reveló detalles sobre su salud mental.

La cantante y actriz se dispuso a responder las preguntas desde su propia casa, la cual confesó que le costó elegir después de haber residido en otros barrios para encontrar la comodidad que deseaba.

“Mi lupus, mi trasplante de riñón, quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, estas fueron todas cosas que honestamente deberían haberme derribado“, dijo la autora de Come & Get It.

La artista confesó que “podría haber habido momentos en el que no fui lo suficientemente fuerte” y que de no ser por la motivación de ayudar a las personas “habría hecho algo para lastimarme”.

La coprotagonista de Los Hechiceros de Waverly Place contó que “se sintió asqueada y como un objeto por mucho tiempo”.

En 2014 decidió buscar ayuda profesional para controlar su salud mental luego de ser diagnosticada de lupus, pero el remedio pareció ser peor que la enfermedad, debido a la especulación de los medios: “ni siquiera sé lo que realmente creían que estaba haciendo: drogas, alcohol, correr, salir de fiesta. La narrativa era tan desagradable“.

Eso la llevó a publicar un post en Instagram: “sí, lucho contra la salud mental. He estado deprimida y he tenido ansiedad“. En 2018 se enteró de su diagnostico de trastorno bipolar. “Sentí que un gran peso se me quitó cuando me enteré. Pude respirar hondo y decir: ‘Está bien, eso explica mucho‘”, dijo.

Sin embargo, la cantante decidió dejar sus redes sociales en manos de su asistente. “No lo tengo en mi teléfono, así que no hay tentación. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma“, sostuvo.

Trabajar en pandemia fue otro de los aspectos que abrumó a Selena, de hecho, reveló que en medio de las filmaciones para la serie Only Murder tuvo que lavarse la boca casi 10 veces con enjuague bucal, después de interpretar una escena que incluía besos: “me quemó la boca. Yo estaba como, ‘quiero vomitar’”

Últimamente, la actriz se ha enfocado en desarrollar su programa de cocina Selena + Chef: “es lo más ‘yo’ que he hecho en el mundo“. Las ganancias monetarias de ese espectáculo televisivo han contribuido en los fines filantrópico de la estrella. Ha recaudado US$ 360.000 para 23 organizaciones sin fines de lucro solo en las primeras temporadas.