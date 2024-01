(CNN) – Selena Gomez y David Henrie están trayendo algo de magia a Disney Channel.

Los excoprotagonistas de Los Hechiceros de Waverly Place se reunirán para ser productores ejecutivos y aparecerán en un nuevo episodio piloto que servirá como secuela de la serie insignia, anunció el jueves Disney Branded Television.

“Estamos de vuelta”, escribió Gómez en su historia de Instagram el jueves, junto con una foto de ella con Henrie en el set original de “Waverly”.

El nuevo episodio piloto contará con Gómez retomando su personaje Alex Russo como estrella invitada, con Henrie regresando como su hermano Justin. Los recién llegados Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos completan el reparto del piloto.

Según una sinopsis oficial del episodio secuela, la historia comenzará “después de un misterioso incidente en WizTech, donde un adulto Justin Russo (Henrie) dejó atrás sus poderes de mago y optó por una vida humana normal con su esposa y sus dos hijos”.

Cuando aparece un “joven mago poderoso que necesita entrenamiento”, Justin (Henrie) se enfrenta a abrazar su pasado “para asegurar el futuro del mundo mágico”, decía la sinopsis.

“Los Russo (sic) están emocionados de volver a ser parte de su familia, pero hemos crecido“, escribió Henrie en su página de Instagram el jueves. “¡2024, el año en que vuelve la magia!”

La serie original “Wizards” se emitió de 2007 a 2012 y siguió a los hermanos Russo, interpretados por Gomez y Henrie, quienes atravesaron la mayoría de edad mientras perfeccionaban sus poderes mágicos y mágicos.

La carrera de Gómez despegó como actriz y músico después del debut de la serie original, pero recientemente expresó su deseo de centrarse más en su carrera como actriz.

“Cuanto mayor me hago, más me gusta, me gustaría encontrar algo con lo que asentarme”, dijo en un episodio reciente del podcast “Smartless” , y agregó: “Quería ser actriz. Realmente nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese pasatiempo se convirtió en otra cosa”.

Gómez actualmente protagoniza la serie de Hulu, ganadora del Emmy “Only Murders in the Building” junto a Martin Short y Steven Martin.