HBO Max confirmó este viernes que la serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, tendrá una segunda temporada.

La confirmación llega tras la emisión de los dos primeros capítulos, los cuales tuvieron una buena recepción tanto de la crítica como de la audiencia.

En Latinoamérica, The Last of Us se convirtió en la serie de HBO Max con el estreno más visto, superando a House of the Dragon y Euphoria.

HBO no ha confirmado la fecha de grabación de la segunda temporada ni cuándo podría estrenarse.

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración variará.