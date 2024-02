La emoción por los Oscar está en aumento, luego de que este jueves la Academia diera a conocer la segunda lista de presentadores para la 96ª edición de los premios más esperados de la industria cinematográfica.

A través de sus redes sociales, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas publicó un listado con los nombres de 12 reconocidas figuras del entretenimiento, quienes serán los encargados de presentar las diferentes categorías que componen la ceremonia de galardones.

El evento más importante en la industria del cine se realizará el próximo 10 de marzo.

Revisa la lista de animadores

Meet your second slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/aRogLVYemh

— The Academy (@TheAcademy) February 29, 2024