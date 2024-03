Luces, bailes, moda y acción. Así fue el espectacular show del artista londinense Sam Smith en el tercer día de Lollapalooza Chile 2024, donde hasta usó la camiseta de la Roja con el número 7 y su apellido en la espalda.

Tras cinco años sin visitar Chile, el cantante pidió disculpas por haber dejado pasar tanto tiempo sin pisar el territorio nacional y deslumbró en el escenario con sus mejores hits, en un espectáculo bastante conceptual.

En una atmosfera de suspenso, el concierto inició con una apuesta de sol y bailarines encapuchados con antorchas para dar comienzo a una de sus clásicas baladas, Stay withme. Recalcó que “este show es sobre libertad, es sobre divertirse y ser amigable”.

“Fue muy dichoso haberlos visto tan libres”

En el marco de Gloria The Tour, Sam conquistó con su voz a todos los asistentes. Después, en redes sociales, recordó este paso por Chile y su conexión con el público.

“Visualizar el blackout en Nueva York y actuar ante 80 mil personas en Santiago es una sensación tan hermosa“, expresó, mencionando el particular momento de I’m not here to make friends y su baile con Jeffrey C. Williams.

“Fue muy dichoso haberlos visto tan libres”, comentó en su Instagram.