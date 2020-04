VIDEO RELACIONADO – Artistas ofrecen conocerlos a cambio de donaciones por coronavirus ( 02:01)

Sam Smith dio una alegría a sus fans durante la pandemia del coronavirus al estrenar I’m Ready, una colaboración con Demi Lovato.

Los cantantes habían promocionado el single en sus cuentas de Instagram y finalmente el jueves lanzaron la canción y su respectivo video, dirigido por Jora Frantzis, quien ha trabajado con artistas como Rosalía y Cardi B.

El video los muestra a ambos realizando sus propios Juegos Olímpicos, con escenas de lucha libre, natación sincronizada, gimnasia e incluso una carrera de 100 metros.

El single es una declaración de que ambos están listos para ser amados y el propio Smith lo definió como “una reivindicación del amor”.

Sobre su colaboración con la cantante estadounidense, dijo que “siempre he sido un gran fan de Demi y he querido poder trabajar con ella, es un sueño y al fin se cumplió. Tenemos una encantadora amistad y estoy muy emocionado de lanzar esta canción”.

I’m Ready será parte del tercer álbum del británico, que incluye los adelantos How Do You Sleep, Dancing with a Stranger -junto a Normani- y To Die For.

El disco estaba programado para estrenarse el 1 de mayo, pero debido a la pandemia por el coronavirus, el artista definirá una nueva fecha y nombre.

Mientras tanto, Sam Smith participará este sábado en el concierto “One World: Together At Home”, organizado por Lady Gaga, que será transmitido por las pantallas de Chilevisión y por todas sus plataformas a las 20 horas.