(CNN) — Barry Keoghan, protagonista de Saltburn, tiene una historia que contar acerca de una temible bacteria carnívora que casi le costó un brazo.

En una reciente entrevista con el medio GQ, el actor habló de su lucha contra la fascitis necrotizante, una extraña infección bacteriana que corroe la piel, los músculos, los nervios, la grasa y los vasos sanguíneos alrededor de una herida infectada.

Dado a que se enfermó justo antes de que comenzara el rodaje de The Banshees of Inisherin en 2022, película en la que participó y fue nominada a nueve Premios Oscar, Keoghan admitió que la amputación de la zona infectada “estaba sobre la mesa”.

Aunque no especificó cómo ni dónde se infectó, recordó que, cuando le preguntó a los médicos si se iba a morir, le respondieron que no sabían.

Vibrio vulnificus es una de las bacterias que pueden causar lo que comúnmente se conoce como infección carnívora.

De los 150 a 200 casos de Vibrio vulnificus que se notifican a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos cada año, aproximadamente 1 de cada 5 muere a causa de la infección, a veces uno o dos días después de enfermar.

En 2023, CNN informó que en el país norteamericano los casos de bacterias carnívoras han ido en aumento. Esto, debido al calentamiento de las temperaturas del agua de los océanos, puesto que las bacterias tienden a preferir aguas más cálidas.

Martin McDonagh, director de The Banshees of Inisherin, fue a visitar a Keoghan al hospital antes de que empezaran a rodar la película y dijo que, pese a la gravedad, el actor no pareció prestarle demasiada importancia. Al menos, frente a él.

“Llevábamos apenas como cuatro días de grabaciones y tenía el brazo hinchado. Pero él estaba como, ‘Sí, no, voy a estar bien. Te veré el martes’“, rememoró.

Keoghan también recuerda que el director le dio una charla inspiracional durante su visita al hospital, en la que incluyó la oración: “Recuerda esto cuando te nominen al Oscar“.

Sus palabras se hicieron realidad, pues el actor irlandés sí figuró en los nombres que quedaron en la lista de Mejor Actor Secundario, pero ese año, fue Ke Huy Quan quien dominó la categoría por su interpretación en Everything Everywhere All at Once.

Sin embargo, Keoghan ganó un BAFTA en la misma categoría. Y como ventaja añadida, aún conserva su brazo.