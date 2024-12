Sabrina Carpenter sobre su encuentro con Paul McCartney: “Es increíble. Estoy obsesionada con él”

La cantante comparó el momento con una versión feliz del “Upside Down” de Stranger Things

Durante una reciente aparición en The Late Show With Stephen Colbert, Sabrina Carpenter compartió su experiencia al conocer a Paul McCartney, describiéndola como algo sacado de Stranger Things, pero con un giro feliz. La artista estuvo en el programa promocionando su especial navideño de Netflix, A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter.

Carpenter, conocida por su éxito como cantante pop, habló sobre cómo su amor por The Beatles comenzó en la infancia. “Cuando era muy pequeña, mi papá me puso ‘Rocky Raccoon’ por primera vez, y quedé tan fascinada con esa canción y su composición que me enamoré de Paul McCartney”, dijo.

“Sentí que entraba en un universo alternativo”

Recordando el momento en que conoció a McCartney, Carpenter explicó que fue una experiencia surrealista. “Él era tan normal y relajado y tan encantador que sentí que estaba entrando en un universo alternativo. Como el ‘Upside Down’ de Stranger Things, pero mucho más feliz”, relató entre risas.

Según reportó NME, la cantante elogió la habilidad de McCartney para hacer que “todos se sientan vistos y escuchados”. Carpenter admitió que llegó a tener lágrimas en los ojos al conocer al ícono británico. “Fue una experiencia hermosa para mí, ver eso en alguien a quien admiraba tanto”, agregó.

Carpenter concluyó la anécdota describiendo su admiración continua por McCartney. “Es increíble. Estoy obsesionada con él”, afirmó.

El encuentro subraya la influencia duradera de McCartney en nuevas generaciones de artistas y destaca el impacto emocional que tienen las leyendas de la música en los jóvenes talentos.