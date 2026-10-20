Rap y trip-hop: RVYO estrena su nuevo disco ÍCARO con una colaboración de Ana Tijoux

La rapera chilena RVYO, nombre artístico de Daniela Barrales, estrenó ÍCARO, un nuevo álbum realizado junto al productor Sajo Bkule que cuenta con la participación de Ana Tijoux en una de sus canciones.

Publicado el 16 de octubre, el trabajo reúne 14 pistas y llega cinco años después su último trabajo discográfico, Rayo Polo (2021),

Ana Tijoux participa en Solita, una de las canciones escogidas para acompañar la promoción del álbum. A ella se suman colaboraciones de DJ Pérez, DJ Spec, Ed Neidhardt, Franz Mezko y Martín Benavides.

En el apartado musical, ÍCARO se mueve entre el rap y elementos del trip-hop. Massive Attack, Portishead, Björk, Bahamadia, Gorillaz y Three 6 Mafia aparecen entre las influencias mencionadas para el proceso de creación del trabajo.

El desarrollo del disco comenzó en febrero de 2024, tras la muerte de la madre de RVYO. Esa experiencia aparece de manera directa en la canción ÍCARO, dedicada a ella y al periodo en que enfrentó un cáncer.

La elección del título, a su vez, hace referencia a Ícaro, personaje de la mitología griega que escapa de Creta utilizando las alas construidas por su padre, Dédalo, pero cae después de volar demasiado cerca del sol.

Violeta Parra, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Lola Flores, Camarón de la Isla y la poeta argentina Alejandra Pizarnik también figuran entre las referencias mencionadas en torno al proyecto, junto con Kill Bill, película dirigida por Quentin Tarantino.

La publicación de ÍCARO también está acompañada por una serie de trabajos audiovisuales.

Camina Niña, uno de los sencillos presentados previamente, cuenta con un videoclip, mientras el estreno del registro de Se queda contigo está programado para noviembre.

Al referirse a lo que espera transmitir con el álbum, RVYO señaló: “Que se reconozcan. Que entiendan que las grietas no son roturas, son mapas, y que ese caos, escuchado de principio a fin, se puede volver orden”.