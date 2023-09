(CNN) – Russell Brand se defiende de lo que describió como “acusaciones penales muy graves” relacionadas con su pasado.

En un video compartido en las redes sociales el viernes, el actor, comediante y autor negó preventivamente las afirmaciones que dijo haber recibido en una “carta y un correo electrónico” de una “compañía de televisión de medios tradicionales” y un “periódico”. Brand no identificó a las organizaciones por su nombre, pero dijo que las comunicaciones enumeraban “una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivos“.

“En medio de esta letanía de ataques sorprendentes y bastante barrocos, hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente”, dijo Brand en su video.

El sábado, los medios británicos The Sunday Times, The Times y Channel 4 “Dispatches” publicaron una investigación conjunta en la que cuatro mujeres alegaron que Brand las agredió sexualmente en casos separados entre los años 2006 y 2013. Una de las mujeres dijo que tenía 16 años y Brand Tenía 31 años en el momento de la presunta agresión en Londres.

Las mujeres optaron por no ser identificadas por su nombre en el informe, según The Times. CNN no ha podido verificar de forma independiente sus afirmaciones.

La agencia literaria Tavistock Wood, que figuraba como representante de Brand, dijo a CNN el sábado que “Brand negó categórica y vehementemente la acusación hecha en 2020, pero ahora creemos que fuimos horriblemente engañados por él. TW ha puesto fin a todos los vínculos profesionales con Brand“.

Al menos dos de las presuntas agresiones tuvieron lugar en Los Ángeles. Según el informe, una mujer fue tratada en un centro de tratamiento de violaciones el mismo día de la presunta agresión. El centro se puso en contacto con la policía, según la historia, pero la mujer decidió no presentar una denuncia porque “no creía que mis palabras significaran nada frente a las de él”, según notas del centro de violación que la mujer compartió con The Times.

“Estas acusaciones se refieren a la época en la que trabajaba en la corriente principal, cuando aparecía en los periódicos todo el tiempo, cuando aparecía en el cine. Y como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo”, dijo Brand en su video. “Ahora, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tenía eran absoluta y siempre consensuales”.

Brand ha escrito y hablado extensamente sobre su tratamiento anterior para la adicción a las drogas y al sexo, además de su salud mental. Ha construido una plataforma digital en torno al bienestar en los últimos años.

“Siempre fui transparente al respecto, casi demasiado transparente. Y ahora también estoy siendo transparente al respecto. Y ver que la transparencia se convirtió en algo criminal, algo que niego rotundamente, me hace preguntarme: ¿hay otra agenda en juego?”, Brand agregó en su video.

Alegó que las publicaciones lo estaban “atacando” en un esfuerzo por controlar su voz.

“No me importa que usen mis libros y mis monólogos para hablar sobre mi conducta promiscua y consensual en el pasado”, dijo Brand. “Lo que refuto seriamente son estas acusaciones criminales muy, muy graves“.