(CNN) – Russell Brand hizo sus primeros comentarios públicos desde que fue acusado de violación y agresión sexual, agradeciendo a sus seguidores por “cuestionar la información que se les ha presentado” sin abordar las acusaciones.

En un vídeo de YouTube publicado por el comediante británico el viernes por la noche, Brand, que niega las acusaciones, habló de una “semana extraordinaria y angustiosa” y acusó al gobierno del Reino Unido de intentar censurarlo.

El sábado pasado, los medios británicos The Sunday Times, The Times y Dispatches de Channel 4 publicaron una investigación conjunta en la que cuatro mujeres alegaron que Brand las agredió sexualmente en casos separados entre 2006 y 2013. Una de las mujeres dijo que tenía 16 años y Brand tenía 31 en el momento del presunto asalto en Londres.

Las mujeres optaron por no ser identificadas por su nombre en el informe, según The Times.

Al menos dos de las presuntas agresiones tuvieron lugar en Los Ángeles. Según el informe, una mujer fue tratada en un centro de tratamiento de violaciones el mismo día de la presunta agresión. El centro se puso en contacto con la policía, según la historia, pero la mujer decidió no presentar una denuncia porque “no creía que mis palabras significaran nada frente a las de él“, según notas del centro de violación que la mujer compartió con The Times.

En el clip, Brand, de 48 años, no abordó directamente las acusaciones hechas en su contra, sino que habló de los intentos de censurarlo en línea.

“A estas alturas probablemente ya sepas que el gobierno británico ha pedido a las grandes plataformas tecnológicas que censuren nuestro contenido en línea y que algunas plataformas en línea han cumplido con esa solicitud”, dijo.

“Lo que tal vez no sepan es que esto sucede en el contexto del proyecto de ley de seguridad en línea, que es una pieza de la legislación del Reino Unido que otorga amplios poderes de vigilancia y censura, y es una ley que ya ha sido aprobada”.

El proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido, que exige que las plataformas de redes sociales eliminen el contenido ilegal y criminaliza algunas actividades en línea, fue aprobado en su último debate parlamentario el martes, pero aún no se ha convertido en ley.

Brand negó preventivamente las acusaciones en un video publicado en su página verificada de Instagram, que compartió antes de la emisión del documental.

Se hizo famoso como comediante y actor, pero en los últimos años creó un canal de YouTube que ha sido acusado de promover teorías de conspiración, incluido el negacionismo de COVID-19.

Desde que surgieron las acusaciones, YouTube ha desmonetizado el canal de Brand, mientras que su gira en vivo se ha pospuesto.