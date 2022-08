La cantante española Rosalía Vila Tobella (29) volvió a Chile, demostrando por qué posee un puesto dentro de las artistas más connotadas de su género.

Luego de pisar los escenarios de España, México, Brasil y Argentina, aterrizó en el país con su gira Motomami World Tour, en el Movistar Arena, tras su debut en el país en el festival Lollapalooza de 2019.

Cientos de personas atiborrando el Parque O’Higgins al encuentro con la cantante que posee más de 21 mil seguidores en Instagram. Un juego de luces inundó el escenario a las 8:30 de la noche y la música vibró en el pecho de todos los espectadores cuando apareció la cantante vestida con una chaqueta de cuero, mini falda y botas largas.

Porque su propuesta, única y muy personal transita entre la vanguardia y por qué no, el impacto visual comercial. Con solo tres álbumes, Los Ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022), Rosalía es una estrella en constante ascenso.

“Eh, yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Makeup de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrellas, yo me transformo”

“Saoko” abrió la presentación de Rosalía en el Movistar Arena.