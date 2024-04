(CNN) – Más de 800 actores negros han denunciado el acoso en línea que ha recibido la actriz Francesca Amewudah-Rivers.

Esto, tras ser elegida para interpretar a Julieta junto al también actor Tom Holland en una próxima producción teatral de Romeo y Julieta en el West End de Londres.

Tras el anuncio del casting de Amewudah-Rivers, la reacción en Internet fue altamente controversial, e incluso llevó a la Jamie Lloyd Company -que está detrás de la producción teatral- a emitir un comunicado en las redes sociales a principios de este mes, condenando una “racha de deplorables insultos racistas online dirigidos a un miembro de nuestra compañía“.

Aunque el comunicado de la compañía no mencionaba a Amewudah-Rivers por su nombre, le siguió una carta abierta de apoyo a Amewaduh-Rivers, conocida por su trabajo en la serie Bad Education.

“Cuando se anunció la noticia del reparto de Francesca Amewudah-Rivers en la producción de Jamie Lloyd de Romeo y Julieta, mucha gente la celebró y acogió”, decía la carta, organizada por la dramaturga Somalia Nonyé Seaton. “Pero luego lo que siguió fue un horror demasiado familiar que demasiados de nosotros, intérpretes negros de piel oscura visible, hemos experimentado (históricamente)”.

Y prosiguió.

“El acoso racista y misógino dirigido a un alma tan dulce ha sido demasiado para soportarlo”, continuaba la carta. “Que un anuncio de casting para una obra de teatro provoque un abuso tan retorcido y feo es verdaderamente vergonzoso (…). Demasiadas veces se deja a los intérpretes negros -en particular a las actrices negras- enfrentarse a una ola de abuso online después de haber cometido el delito de conseguir un trabajo“.

Y más adelante, se leía: “Queremos enviar un mensaje claro a Francesca y a todas las intérpretes negras que se enfrentan a este tipo de abusos: las vemos. Vemos el arte que consiguen producir no sólo con las presiones a las que se enfrentan sus colegas blancas, sino con el obstáculo traumático añadido de la misoginia. Los que las precedieron están a su lado”.

Entre los cientos de firmantes de la carta se encuentran Lashana Lynch, estrella de James Bond y Marvel, Freema Agyeman (Doctor Who), Susan Wokoma (Enola Holmes), Sheila Atim (The Woman King), la nominada al Oscar Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies) y Lolly Adefope (Ghosts).

El comunicado en redes sociales que The Jamie Lloyd Company hizo condenando las reacciones en línea decía: “Esto debe parar. Cualquier abuso no será tolerado y será denunciado. La intimidación y el acoso no tienen cabida en Internet, en nuestra industria o en nuestras comunidades en general.”

Viola Davis, actriz ganadora del Premio Oscar, también hizo una publicación en torno a Amewudah-Rivers y el “odio sin sentido” que ha estado recibiendo.

“Solidarizo con todos los artistas negros del mundo. La habilidad y el talento son dones que no deben ser vistos o utilizados como limitaciones debido a la raza“, escribió Davis el miércoles en su Instagram. “Quizás la verdadera pregunta para aquellos que se encargaron de soltar este abuso es… ¿Por qué te molesta tanto?.

Amewudah-Rivers actuará en la reversión teatral junto a Holland, la estrella de Spider-Man, en el Duke of York’s Theatre de Londres.

Romeo y Julieta se estrena el 23 de mayo y permanecerá en cartelera hasta el 3 de agosto. Las entradas para las funciones ya están agotadas.