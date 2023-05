El artista inglés, cofundador de Pink Floyd y considerado uno de los músicos más influyentes de la música moderna, Roger Waters, volverá a Chile el próximo 25 de noviembre.

La preventa exclusiva de This Is Not A Drill contará con un 20% de descuento para clientes de Entel, haciendo uso de tarjetas de Scotiabank o siendo afiliados de la Caja Los Héroes, será el 9 de mayo desde las 11:00 a través de Ticketmaster.

La venta general, por otro lado, tomará lugar el próximo 11 de mayo.

El show se enmarca en “su primera gira de despedida”, que tendrá su paso por suelo nacional en el Estadio Monumental.

