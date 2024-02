El músico británico Roger Waters lanzó este lunes críticas contra Bono, líder de la banda U2, por su postura frente al conflicto entre Israel y Hamás.

Durante uno de los conciertos de U2 en el Sphere de Las Vegas, Bono rindió homenaje a las víctimas del ataque del grupo Hamás en un festival de música israelí el pasado 7 de octubre, expresando: “A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso cómico, pero nuestras letras siempre han sido por la paz y la no violencia”.

Posteriormente, modificó la letra de Pride (In the name of love) para hacer referencia al evento. “Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto. Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo“, cantó el irlandés.

En conversación con Clash Music, Waters aprovechó para arremeter contra Bono, calificando sus acciones como “repugnantes” y “degradantes”.

El británico afirmó que la postura de Bono en el concierto de Las Vegas fue una de las cosas más repugnantes que ha presenciado en su vida.

“Cualquiera que conozca a Bono debería ir, levantarlo por los tobillos y sacudirlo hasta que deje de ser una enorme mierda (…) Tenemos que empezar a decirles a estas personas que su opinión es tan repugnante y degradante, defender a la entidad sionista”, sostuvo.

El exmiembro de Pink Floyd es conocido por su activismo a favor de Palestina y su crítica a las políticas de Israel.