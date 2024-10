Robert Smith confirma dos nuevos álbumes de The Cure tras el esperado Songs Of A Lost World

El líder de la banda reveló que hay otro disco "prácticamente terminado" y un tercer proyecto en desarrollo, marcando una nueva etapa creativa para el grupo.

Robert Smith, vocalista de The Cure, ha anunciado que la banda no solo lanzará su tan esperado álbum Songs Of A Lost World el 1 de noviembre, sino que también tiene otro disco “prácticamente terminado”, con un tercer álbum en camino.

En una entrevista reciente, Smith detalló el proceso creativo detrás de estos proyectos, que representan la primera nueva música del grupo desde 4:13 Dream en 2008.

El líder de la banda explicó que originalmente tenían planeado lanzar un álbum para conmemorar el 40º aniversario de The Cure en 2018. Sin embargo, este enfoque no funcionó, ya que lo consideró “triunfalista” y alejado del espíritu artístico de la banda. “El tono estaba equivocado”, dijo Smith, quien finalmente decidió que el nuevo material debía surgir de forma más natural.

Smith reveló que desde 2019, The Cure ha grabado tres álbumes completos y que, tras muchos años de trabajo, finalmente están listos para compartirlos con el público. Las canciones abarcan más de una década, con demos que datan de 2010. “Grabamos unas 25 o 26 canciones en 2019”, explicó para NME.

A pesar de los desafíos, Smith afirmó que el segundo álbum ya está casi listo y que el tercer proyecto es más complejo, aunque sigue en desarrollo.

Este anuncio llega después de que Smith discutiera la razón detrás de la larga espera para Songs Of A Lost World, además de sus críticas hacia la industria musical, calificando la dinámica de precios de entradas como una “estafa motivada por la codicia”.