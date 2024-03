La transmisión de los Premios Oscar 2024 no estuvo exenta de polémicas.

En la reciente 96ª edición de los Premios de la Academia, el actor Robert Downey Jr. ha sido objeto de críticas en las redes sociales debido a una situación percibida como un desaire hacia Ke Huy Quan.

El actor, ganador del premio al Mejor Actor de Reparto el año anterior por su papel en la multipremiada película Everything Everywhere All at Once, tuvo la tarea de entregar la estatuilla a su par en esta edición.

¿Qué pasó?

A pesar de la evidente emoción de Quan al anunciar a Downey como el ganador, fue la reacción del actor de Oppenheimer al recibir el premio lo que generó controversia en usuarios de X.

Downey pareció ignorar a Quan, tomando el trofeo sin establecer contacto visual ni reconocer la presencia de quien le entregaba el galardón.

Y pesar de que, más tarde, fueron tomadas fotografías de ambos abrazándose mientras hablaban con la prensa, el incidente inicial fue captado en video y compartido en redes sociales, desatando críticas por parte de la audiencia.

Las reacciones en redes

“Mientras más lo veo, más rabia me da, porque Ke Huy Quan pronunció su nombre con una emoción y apreciación tan pura, y entonces él (Robert Downey Jr.) hace esto”, escribió una usuaria de X.

the more i see it the angrier i get because ke huy quan called his name with such pure excitement and appreciation and then he does this https://t.co/blD8vqysrO — shiv ✯ kotfm robbed (@ripleyesque) March 11, 2024

También hubo énfasis el hecho de que el protagonista de Iron Man no hubiese hecho contacto visual con el anterior ganador.

Grabbed it with one hand without making eye contact lmao pic.twitter.com/aTYAReMgUm — Reel and Roll Films (@reelandroll) March 11, 2024

Te quiero mucho Robert Downey Jr. pero no te perdono que hayas ignorado a Ke Huy Quan #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/dxUrOKIMKu — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 ༒ (@twiggywitch) March 11, 2024

“¿Robert Downey Jr. no abrazó a Ke Huy Quan? ¿Perdón?“, cuestionó otra usuaria.

robert downey jr not hugging ke huy quan??? excuse me pic.twitter.com/ykOmKUR3vI — f (@aamydunne) March 11, 2024

Otras personas incluso acusaron una actitud similar en la ganadora al Oscar a Mejor Actriz, Emma Stone, quien también subió al escenario sin saludar a su par del año anterior, Michelle Yeoh.

I'm seeing some talk about Robert Downey Jr ignoring Ke Huy Quan but I'm not seeing anything about Emma Stone doing basically the same thing to Michelle Yeoh pic.twitter.com/eh97F56Q61 — sarah (@ankylosarahs) March 11, 2024