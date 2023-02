La presentación de Rihanna en los Super Bowl sigue dando noticias en la industria musical. Esto, luego que se revelara que las reproducciones de la cantante han despegado en la plataforma de Spotify más de un 640% tras el espectáculo de medio tiempo en Estados Unidos.

Durante este lunes la artista oriunda de Barbados ha sido tendencia en Spotify, así como también en otras redes. Y en cuanto a las preferencias de su listado musical por parte de sus seguidores, tres de sus canciones han superado los mil millones de reproducciones: en primer lugar Umbrella, segundo lugar We Found Love y tercer lugar Love on the Brain.

Según la información proporcionada por ET Time, las reproducciones aumentaron más de un 640% en Spotify en todo Estados Unidos, entre las 23:00 y las 00:00 horas. Y en cuanto a las canciones más escuchadas destacaron:

Bitch Better Have My Money: La canción de apertura de la presentación aumentó más de 2.600% reproducciones en Estados Unidos. Diamond: Aumentó más de un 1.400% de reproducciones Estados Unidos. Rude Boy: Aumentó más de un 1.170% de reproducciones en Estados Unidos. We Found Love: Aumentó más de un 1.160% de reproducciones en Estados Unidos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

Chris Stapleton y Sheryl Lee Raplh también aumentaron sus reproducciones

Los artistas Chris Stapleton y Sheryl Lee Ralph, también obtuvieron buenos resultados tras su presentación, registrando subidas del 65% y el 70% en Estados Unidos.

Los oyentes de Spotify en Kansas City, mostraron su fanatismo por el equipo local, escogiendo el siguiente listado de canciones de los chiefs como:

KCMO Anthem: De Tech N9ne. Mahomes: De Migos. Red & Yellow (feat. Cash Image & B.e.e.): De Irv Da PHENOM, B.e.e., & Cash. Winner Winner: De Ronny E.



En tanto, en Filadelfia, los oyentes de Spotify se prepararon para el partido con himnos de Philly como No One Likes Us / Fly Eagles Fly” de Go Go Gadget, Monster y Wins & Losses del nativo de Filadelfia Meek Mill y Philadelphia Freedom de Elton John.