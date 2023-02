Durante esta tarde se confirmó la presentación de Rihanna en la entrega de la 95ª versión de los premios Oscar, que se desarrollará el próximo 12 de marzo.

Rihanna interpretará Lift Me Up canción que compuso, junto a la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwing Göransson, para la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever.

Además, la canción está nominada en la categoría a Mejor Canción en esta edición, donde compite por el Oscar con Hold My Hand (Top Gun: Maverick), Naatu Naatu (RRR), This Is Life (Everything Everywhere All at Once) y Applause (Tell It Like a Woman).

La intérprete de Umbrella volvió a los escenarios en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde contó con una media de 103 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Por otro lado, la academia anuncio que contará con un “equipo de crisis”, para evitar que se vuelva a repetir imprevistos como la bofetada de Will Smith a Chris Rock del año pasado.