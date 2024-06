Rihanna confirma su regreso a la música con su noveno álbum: “Estoy preparada para volver al estudio”

El último trabajo discográfico de la artista fue "Anti", disco lanzado en 2017 y que contiene canciones como Work y Love on the brain

Han pasado más de ocho años desde que Rihanna lanzó su último trabajo discográfico, tiempo en el que sus fans han esperado algún indicio de su retorno a la industria musical, algo que pudieron confirmar el pasado lunes cuando la cantante anunció que pronto comenzará a trabajar en su noveno álbum.

La artista se encontraba en un evento promocionando Fenty Hair, un nuevo proyecto empresarial ligado a su marca de cosméticos, cuando dio la noticia que pronto se difundió en redes sociales bajo el nombre “R9”. Sin embargo, algunos fans han puesto en duda si realmente la artista está trabajando en su música porque en el año 2023 ya había hecho el mismo anuncio.

Durante la alfombra roja del evento, la cantante de 36 años mencionó a Entertainment Tonight : “Solo quiero divertirme, quiero hacer música y vídeos y necesito la música de fondo adecuada con los efectos visuales. No puedo simplemente ir a grabar un vídeo”.

Los últimos trabajos y presentaciones de Rihanna

La última vez que la intérprete de Umbrella tuvo presencia en la industria musical, fue en el año 2022 con Lift me up, canción de la banda sonara de la segunda entrega de Black Panther. Aunque, el último disco lanzado por la artista fue Anti, una propuesta musical del 2017 que contó con éxitos como Work y Love on the brain.

Sin embargo, esa no fue la última vez que se vio a la artista en los escenarios. Una de las más grandes apariciones de la artista en el último tiempo fue cuando protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl del año 2023.

Su presentación en el evento deportivo fue un repaso por los grandes éxitos de su carrera musical, donde destacaron sencillos como We found love y Diamonds.

En esta ocasión, Rihanna afirmó que para ella “la música es un nuevo descubrimiento” pero que lleva “tanto tiempo trabajando en el álbum”, que ha dejado de lado esa búsqueda. Por lo mismo, ha decidido crear su nueva música desde cero y aseguró estar “preparada para volver al estudio”.